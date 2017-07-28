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Yaşam

Çorum'da bir kişi kene ısırması yüzünden öldü

Kene üç gün önce ısırmıştı

28 Temmuz 2017 19:34

Çorum 'da 85 yaşındaki Kazım Çalışkan kene ısırmasından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altındayken yaşamını yitirdi.

Çorum’un Laçin İlçesi'ne bağlı İkizce köyünde yaşayan 4 çocuk babası Kazım Çalışkan, üç gün önce kene ısırdıktan sonra baş ağrısı, yüksek ateş ve bulantı şikayetleri nedeniyle ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Çalışkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Çalışkan'ın cenazesi sağlık ekipleri eşliğinde İkizce köyünde toprağa verildi.

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