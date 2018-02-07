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Çorum'da besici mandırada intihar etti

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da besicilik yapan evli ve 4 çocuk babası Osman S

07 Şubat 2018 21:58

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da besicilik yapan evli ve 4 çocuk babası Osman S. (48), henüz belirlenemeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu mandırada tabancayla intihar etti.
Olay, Mecitözü ilçesi Devletoğlan köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süre Osman S.\'den haber alamayan yakınları, mandıraya gitti. Yakınları, mandırada Osman S.\'yi kanlar içinde bulup, 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Osman S.\'nin öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği belirlenen Osman S.\'nin cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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