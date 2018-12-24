Çorum'da baraj yakınlarında 4 el bombası bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Alaca ilçesindeki Evci Barajı yakınlarında patlamamış 4 el bombası ile 1 aydınlatma mühimmatı bulundu.

Alaca ilçesi Evci köyündeki baraj yakınlarında vatandaşlar tarafından 4 el bombası fark edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Ekipler, alanda yaptığı incelemede yüzeyi çamurla kaplanmış 2\'si Güney Kore yapımı, patlamamış 4 el bombası ile 1 aydınlatma mühimmatı olduğunu belirledi. El bombası ve mühimmat ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.