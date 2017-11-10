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Çorum'da Atatürk anıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, Ulu Önder Atatürk, vefatının 79

10 Kasım 2017 16:55

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, Ulu Önder Atatürk, vefatının 79. yılında törenle anıldı.
Çorum\'da anma etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Sırasıyla Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Muzaffer Külcü anıta çelenk sundu.
Daha sonra CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği ile Vatan Partisi yöneticileri tarafından da anıta çelenk sunuldu. Saat 09.05\'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Anıttaki törene Vali Kılıç, Garnizon Komutanı Öcal ve Başkan Külcü’nün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile siyasi parti, mesleki ve sivil toplum örgütü yöneticileri, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Anıttaki törenin ardından Devlet Tiyatro Salonu\'nda düzenlenen Atatürk\'ü anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Atatürk Oratoryosu düzenlendi.

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