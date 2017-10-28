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Çorum’da 53 kaçak göçmen yakalandı

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP(Çorum),(DHA)- ÇORUM'un İskilip İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından bir minibüse yapılan operasyonda, aralarında 1 çocuk ve 1 kadının da bulunduğu Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı

28 Ekim 2017 12:19

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP(Çorum),(DHA)- ÇORUM\'un İskilip İlçesi\'nde jandarma ekipleri tarafından bir minibüse yapılan operasyonda, aralarında 1 çocuk ve 1 kadının da bulunduğu Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.
Olay, İskilip İlçesi Veletler Köyü Mevkii’nde meydana geldi. İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye\'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen göçmenlerin Ankara’ya gideceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Veletler Köyü yakınlarında hareket halindeki bir minibüsü durdu. Minibüste, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren aralarında 1 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 53 Afgan kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Çorum İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecek. Kaçak göçmenlerin Ağrı\'nın Doğubyazıt İlçesi\'nden 2 gün önce yola çıktıkları ve Ankara’ya gitmeye çalıştıkları belirtildi.

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