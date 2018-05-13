Çorum'da 4'üncü Uluslararası Hitit Koşusu düzenlendi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 4\'üncü Uluslararası Hitit Koşusu, 3 bin metre ve 10 bin metre olmak üzere 2 kategoride, bin 600 atletin katılımı ile gerçekleşti.

4\'üncü Uluslararası Hitit Koşusu için katılımcılar, belediye binası önündeki başlama noktasına geldi. Saat 10.00\'da Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül\'ün startını verdiği yarışlarda, 10 bin metre genel klasman ve 3 bin metre halk koşusu yapıldı. Her yaş grubundan atletlerin katıldığı koşular renkli görüntülere ve büyük çekişmeye sahne olurken, bayanlar 10 bin metrede Kenya’dan Daisy Jepto Kımeli 34 dakika 55 saniyelik derecesi ile birinci, Elif Dağdelen 35 dakika 20 saniyelik derecesi ile ikinci, Sebahat Akpınar 35 dakika 39 saniyelik derecesi ile üçüncü oldu.

Erkekler 10 bin metrede ise Alper Demir 30 dakika 48 saniyelik derecesi ile birinci olurken, yine Muzaffer Bayram 30 dakika 50 saniyelik derecesi ile ikinci, Etiyopya’dan Fetene Alemu Regasa ise 31 dakika 1 saniyelik derecesi ile üçüncülüğü elde etti.

Hürriyet Meydanı\'nda düzenlenen ödül töreninde genel klasman kategorisinde birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin TL, halk kategorisinde ise birinciye 500, ikinciye 400, üçüncüye 300 TL para ödülü ve madalya verildi.

Yarışları, Vali Yardımcısı Coşkun Doğan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve çok sayıda vatandaş izledi.

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