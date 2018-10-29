Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşku ve heyecanla kutlandı.

Çorum\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Hürriyet Meydanı’nda yapıldı. Törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kutlamalara katılan 66 yaşındaki ev hanımı 3 çocuk annesi Emine Şen elinde Türk Bayrağı ve Atatürk resmi bulunan tişörtü ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Törende Vali Kılıç\'ın konuşmasının ardından öğrenciler günün anlamına ilişkin şiirler okudu. Kutlamalarda halk oyunu ekibi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi gösteri yaptı. Tören, kortej geçişi ile sona erdi.



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