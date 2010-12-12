-ÇORUM'DA 200 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI ÇORUM (A.A) - 12.12.2010 - Çorum merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisiyle merkez ve ilçelerde toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için, sabah saatlerinden beri aralıksız olarak çalışıyor. Bu arada, Çorum-Ankara karayolu, 36. kilometredeki Koparan mevkisinde bir tırın kayması sonucu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Yol tırın çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.