T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÇORUM'DA 200 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI  ÇORUM (A.A)

12 Aralık 2010 20:35

-ÇORUM'DA 200 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI  ÇORUM (A.A) - 12.12.2010 - Çorum merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisiyle merkez ve ilçelerde toplam 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için, sabah saatlerinden beri aralıksız olarak çalışıyor. Bu arada, Çorum-Ankara karayolu, 36. kilometredeki Koparan mevkisinde bir tırın kayması sonucu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Yol tırın çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24