Çorum'a yağan gizemli köpük korkuttu

Çorum'da merkeze bağlı Kadıkırı ve Bozboğa köylerinde görülen köpük yağmuru, köylüleri korkuttu. Çevre ve Orman İl Müdürü Ziya Çöpür, gökyüzünden yağan deterjan köpüğüne benzer maddeden aldıkları numunelerin incelendiğini bildirdi.



Kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Bozboğa Köyü’nde bu sabah gökyüzünden yağmur gibi köpük yağdı. Köpük yağmurunun kendilerini hem şaşırtıp hem de korkuttuğunu belirten muhtar Ünal Boztilki, “Sabah kalktığımda havadan bloklar halinde onlarca deterjan köpüğüne benzer köpük yağıyordu.



Biyolojik atık olabileceği korkusuyla hiç kimse onlara dokunmadı. Özellikle çocukları koruduk. Yere düşen köpüklerin bir kısmı da hava sıcaklığına bağlı olarak eridi. Hemen jandarmaya haber verdik” dedi.



Çok pis kokuyor



Merkeze bağlı Kadıkırı Köyü'nden de jandarmaya benzer ihbar geldi. Kadıkırı Köyü Muhtarı Ahmet Pehlivan da, köpüklerin çok pis koktuğunu ve ne olduğunu anlayamadıklarını söyleyerek, “Köpükler bizim tarlalarımızda da vardı. Atık madde gibiydiler. Açıkçası filmlerde de izlediklerimiz aklımıza gelince onlara hiç dokunmadık. Önemli kısmı zaten yetkililer gelene kadar eridi. Şimdi tarladaki ürünlerimize zarar verip vermediklerini merak ediyoruz” diye konuştu.



Numuneler inceleniyor



Köpükle ilgili inceleme başlattıklarını açıklayan Çevre ve Orman Müdürü Ziya Çöpür ise, müdürlük görevlilerinin köpüklerden numune alıp, laboratuvar incelemesi başlattıklarını, henüz ne olabileceği konusunda fikir yürütemeyeceklerini belirtti.

