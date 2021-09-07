Çorum ve Adıyaman'da karantina kararları

Çorum'da bir köy ve Adıyaman'da 112 ev için karantina kararı alındı. 14 gün boyunca köye giriş çıkışlar yasaklanacak. Karara göre, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Çorum'da bir köyde Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Kayaağzı köyüne karantina kararı getirdi.

Adıyaman'da ise 112 evde izolasyon uygulanmasına karar verildi. Valilik kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine farklı mahallelerdeki evlere karantina uygulayacak.