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Koronavirüs

Çorum ve Adıyaman'da karantina kararları

Karara göre, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak

07 Eylül 2021 17:24

Çorum'da bir köy ve Adıyaman'da 112 ev için karantina kararı alındı. 14 gün boyunca köye giriş çıkışlar yasaklanacak. Karara göre, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Çorum'da bir köyde Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Kayaağzı köyüne karantina kararı getirdi.

Adıyaman'da ise 112 evde izolasyon uygulanmasına karar verildi. Valilik kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine farklı mahallelerdeki evlere karantina uygulayacak.

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