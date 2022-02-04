Çorum Valisi İskilipli Atıf'ı andı

İskilipli Atıf, idam edilişinin 96'ıncı yıl dönümünde Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı. Anmaya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı.

"Vatana ihanet" suçlamasıyla 4 Şubat 1926'da idam edilen İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 96'ıncı yılında Çorum’un İskilip ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Atıf Derneğince organize edilen anma programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve İskilipli Atıf'ın torunları ile bazı aile yakınları katıldı.

İskilipli Atıf kimdir?

İskilipli Atıf, 1875 yılında Çorum iline bağlı bir ilçe olan İskilip’in Tophane köyünde doğdu. İlk dinî bilgileri köyde köy imamının yanında öğrendi. 1891 ve 1892 yıllarında iki sene İskilip’de kalarak müderrislik yaparak Hoca Abdullah Efendi'nin yanında eğitimine devam etti. 1893 yılının nisan ayında İstanbul’a giderek medresede okumaya başladı. 1902'de medrese tahsilini bitirdi ve aynı yıl açılan ruûs imtihanına girerek İstanbul Müderrisliği’ni kazandı, ertesi yıl Fâtih Camii'nde ders vermeye başladı.

Osmanlı sarayında ders verecek kadar kabul gören "İskilipli Atıf Hoca" din üzerine kitaplar yazdı. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara hükümetine karşı çalıştı ancak affedildi. Cumhuriyet'in ilanı sonrası gerçekleşen şapka devrimine karşı, "Frenk Mukallitliği ve Şapka" adlı bir kitap yazan İskilipli Atıf, 4 Şubat 1926 Perşembe günü sabaha karşı Eski Meclis binasının yakınındaki çarşıda asılarak idam edildi. İdamı TBMM'de 25 Şubat 1925 tarihinde kabul edilen "Dini ve Dinin Kutsal Kavramlarını Siyasete Alet Edenler Hakkında Kanun"a göre dini kullanıp halkı kışkırtanların vatan haini sayılacakları düzenlemesi ile gerekçelendirildi. Mezarı, 2009 yılı başında bulunduğu park yerinden alınarak İskilip Gülbaba Mezarlığı'na taşındı. Mezar yeri değişikliği 2010 yılı başında kamuoyuna duyuruldu.