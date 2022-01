Çorum Valisi Çiftçi’nin de katıldığı İskilipli Atıf anmasına yorum yapan halk ozanı Ali Filiz’e soruşturma

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de aralarında olduğu devlet erkânın İskilipli Atıf’ı anma töreniyle ilgili sosyal medyada “İhanet devam ediyor” yorumunu yapan halk ozanı Ali Filiz’e soruşturma açıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, Atıf’ın aile yakınları 4 Şubat’ta ölümünün 95. yıldönümünde Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf’ı mezarı başında andı.

Söz konusu anma, Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Twiter’daki paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Halk ozanı Ali Filiz de paylaşımın altına “İhanet devam ediyor” yorumunu yaparak duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinden Bilal Çelik’in haberine göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda; Filiz hakkında, İskilipli Atıf’ı anan Vali Mustafa Çiftçi’ye hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılması talep edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Filiz’e soruşturma açtı.

Filiz, söz konusu tepkiyi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye göstermediğini, belirterek, "Ben olaya tepki gösterdim; Vali, üzerine alınarak hakkımda soruşturma açılmasını istemiş" dedi.

Vali daha önce de dava açmıştı

Vali Çiftçi geçtiğimiz günlerde anmaya ilişkin, “Allah sizi kahretsin. Bu milletin bağımsızlık mücadelesine düşman, vatan haini birini anan herkes benim gözümde Cumhuriyet düşmanı ve haindir” paylaşımında bulunan Can A. adlı vatandaştan şikâyetçi oldu. Şikâyeti inceleyen Çorum Cumhuriyet Savcısı, Çiftçi’nin adı geçmeyen söz konusu paylaşımı için “hakaret” suçlamasıyla Can A. adlı yurttaş hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, “Can A’nın, hakaret içerikli sözlerinin Çiftçi’nin şahsına değil, görevinden dolayı sarf edildiği” savunuldu. Bu nedenle, Can A. hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan kamu davası açılması istendi. Ancak iddianame reddedildi. Savcı, ilk iddianameden üç ay sonra yeni bir iddianame hazırlayarak “yalnızca “hakaret” suçundan dava açılmasını talep etti. İkinci iddianamenin kabul edilmesi üzerine de dava açıldı.