Çorum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki \'kripto\' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum polisi FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki \'kripto\' yapılanmasına yönelik Şırnak, İstanbul ve Ankara\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt ile ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 1 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 8 astsubay ile askeri okuldan ihraç edilen 2 öğrenci ve mahrem imam oldukları iddia edilen 2 ihraç öğretmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınmak üzere Çorum İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerden, emniyette işlemleri tamamlanan 3 astsubay ile 2 ihraç öğretmen adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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