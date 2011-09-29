-Çorum leblebisi Los Angeles'da ÇORUM (A.A) - 29.09.2011 - Dünyanın köklü medeniyetlerinden Hititler, ABD'nin Los Angeles eyaletinde düzenlenecek ''Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali''nde tanıtılacak. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Hitit medeniyetini ve Çorum kültürünü tanıtmak için beraberinde götürdüğü leblebi makinesiyle Los Angeles'a gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, 2003 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles ve çevresinde yaşayan Türkler tarafından kurulan Pasifika İnstitu adlı kuruluş tarafından bu yıl üçüncü kez ''Anadolu Kültür ve Yemek Festivali'' düzenleneceğini bildirdi. Ercan, 6-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale, Çorum'un ve kentin topraklarında yaşatılan Hitit medeniyetinin de tanıtılması amacıyla Belediye Başkanı Muzaffer Külcü başkanlığında bir heyetin gittiğini kaydetti. Dört gün sürecek festivalde Anadolu'da yaşamış 13 farklı uygarlığın temsil edileceğini anlatan Ercan, uygarlıkların tanıtıldığı temsili yolda Hitit medeniyetinin de çeşitli simgelerle yer alacağını ifade etti. Ercan, şu bilgileri verdi: ''ABD'de özel olarak anlaştığımız mankenler eşliğinde Hitit kıyafetlerinden oluşan defile yapılacak. Ayrıca belediye başkanımızın beraberinde götürdüğü leblebi kavurma makinesiyle yapılacak ve Çorum'un adıyla özleşen leblebiyi Los Angeles'taki vatandaşlara ikram edilecek. Çorum ve çevresi özellikle Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva M.Ö. 5.000 yıllarında yerleşim yeri olarak seçilmiş bölgeler. Binlerce yıla dayanan bu tarihi süreç Çorum'da bir medeniyetler mozaiği yapmıştır. Bu festivalde kentimizin tarihini tanıtmak açısından önemli bir fırsat. Arinna heykelciği, Aslanlı kapı modeli, Hitit tablosundan oluşan ana sahne, takı seti, Boğazköy Sfenksinin modeli, çift başlı kartal modeli tanıtım için Amerika'ya gönderildi.''