Çorum Kadın Meclisi üyeleri: Çocuğa cinsel istismarda bulunan müftü yardımcısı ve müftü şoförü tutuklansın

Elvan Yılmaz

Çorum Kadın Meclisi üyeleri, Kargı İlçesi’nde çocuğa cinsel istismarda bulunan Kargı İlçe Müftü Yardımcısı F. K. ile Kargı İlçe Müftü şoförü H.B.A.'nın tutuklanması için çağrıda bulundu. F.K. ve H.B.A.'nın çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla açığa alınmıştı.

TIKLAYIN | Çorum'da müftü yardımcısı ve müftü şoförü çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla açığa alındı

Avukat Eylem Aka Kaya, “Çorum Kargı müftü yardımcısı ve müftü şoförünün yıllardır bir erkek çocuğunu istismar ettiğini öğrendik. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise iki haftadan bu yana bu kişiler hakkında soruşturma yürüttüğünü ve açığa alındıklarını öğrendik ancak ortada büyük bir vahamet var ki bu kişiler hakkında bir tutuklama kararı verilmemiş bu kabul edilemez. Hem toplumsal olarak hem de ceza hukuku olarak kabul edilemez çünkü bu bir katalog suçtur. Burada şüphelilerin delil karartma ihtimalleri ve çocuk ve ailesi üzerinde baskı kurma ihtimalleri çok yüksek olduğundan bu kişiler derhal tutuklanmalıdırlar. Yıllarca çocuk üzerinden baskı ve korku yaratarak, nüfuzlarını kötüye kullanarak istismar eden kişilerin cezalandırılmaması çocuk üzerinden de büyük bir travma yaratacaktır. Travması da katlayacaktır. Çorum Kadın Meclisi olarak biz devletin kendi kurum yetkilisi diye korumasını asla kabul etmiyoruz. Bu kişiler en ağır cezayı alana kadar ve tutuklanana kadar elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bildiriyoruz” diye konuştu.

Çorum Kadın Meclisi yöneticilerinden avukat Burçin Solmaz Polat, "Çorum Kadın Meclisi olarak Çorum Kargı’da yaşanan istismar konusunun takipçisi olacağız. Faillerin açığa alındığını öğrendik ancak herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığını bilmiyoruz. Derhal gözaltına alınmalarını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz. Çocuk istismarının meşrulaştırmasına ve görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz. Çocuk Koruma Kanunu uygulansın. Çocuklar korunsun istiyoruz.” dedi.

Çorum Kadın Meclisi Üyeleri Gülhan Eke, Eylem Aka Kaya, Didem Tokgöz Semiz ve Alev Öztürk de tepkilerini yayınladıkları video ile gösterdi.



