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Spor

Çorum FK, Koronavirüs nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkamayacağını duyurdu

24 Kasım 2020 16:27

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Çorum FK, 17 futbolcusunun Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maça çıkamayacağını açıkladı. Altınordu mücadeleden 3-0 hükmen galibiyetle ayrılıp, tur atlayacak.

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 kişilik futbolcu kadromuzundan 17'sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25.11.2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

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