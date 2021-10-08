Çorum'da tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen Meryem Ana heykeli bulundu

Çorum Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda tarihi değere sahip olabileceği değerlendirilen Meryem Ana heykeli ile Osmanlı dönemine ait mühür ve sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser satışı yapıldığı tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramada tarihi değere sahip olabileceği değerlendirilen Meryem Ana heykeli, Osmanlı dönemine ait mühür ve sikke bulundu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.