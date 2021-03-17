Çorum'da bir kişi 6. kez maskesiz yakalandı; "Yine takmayı unutmuşum hacı abi"

Çorum'da Koronavirüs'le mücadele kapsamındaki denetimde, daha önce 5 kez maskesiz yakalandığı anlaşılan kişiye cezai işlem uygulandı. Maske takmadığı için 6'ıncı kez ceza yiyen kişi polis ve gazetecilere "Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi" diyerek kendini savundu.