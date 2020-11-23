Çorum'da bir huzurevinde 70 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Çorum Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan personel ve sakinlerinden 70 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı. Kişiler hastanede tedavi altına alındı.

52'si yaşlı huzurevi sakini olmak üzere toplam 70 kişi, Covid-19'a yakalandı. Testi pozitif çıkan huzurevi sakinleriyle personelin tamamı Çorum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bir yaşlı kişi hariç diğerlerinin durumu stabil

Bakanlık yetkilisi, hepsinin tedbir amaçlı hastaneye sevklerinin gerçekleştirildiğini ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle diyaliz tedavisi alan bir yaşlı hariç diğerlerinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve gerekli tedavinin uygulandığını belirtti.