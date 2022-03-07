Çorum'da 12 kişi metil alkolden zehirlendi, 4'ünün durumu ağır

Alkol aldıktan bir süre sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan ve bir kısmı ambulanslara bir kısmı ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 12 vatandaştan 8'i vatandaş servislerde tedavi altına alındı. Şahıslardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.