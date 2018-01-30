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Politika

Çorum CHP İl Başkanı Suludere: Kılıçdaroğlu'na 11 il başkanı destek veriyor

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Rıza Suludere, CHP’li 11 İl Başkanının Giresun’da bir araya gelerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açıkladı

30 Ocak 2018 22:50

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Rıza Suludere, CHP’li 11 İl Başkanının Giresun’da bir araya gelerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na destek verdiklerini açıkladı.
Yazılı açıklama yapan CHP Çorum İl Başkanı Ali Rıza Suludere, Giresun’da düzenlenen toplantıya Çorum’un yanı sıra  Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, Giresun İl Başkanı Necati Tığlı, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, Samsun İl Başkanı Tufan Açıkgöz, Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun katılırken, Sinop İl Başkanı Barış Ayhan, Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, Artvin İl Başkanı Ahmet Biber’in de telefonla arayarak toplantıya destek verdiklerini söyledi.
Toplantıda Orta ve Doğu Karadeniz’de İl Başkanlarının CHP’nin yaklaşan yerel ve genel seçimlerde başarılı olabilmesi için neler yapılabileceğinin konuşulduğunu belirten Suludere, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
\"2019 seçimlerinde CHP’nin iktidar yürüyüşünü Karadeniz’den başlatacağız. 3-4 Şubat tarihinde yapılacak Büyük Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na da tam destek vereceğiz. İl Başkanlarımız verdikleri imza ile kurultayda Kılıçdaroğlu’nun yanında olduklarını belirtmiş oldu. Kurultay sonrası bu birlikteliğin güçlenerek sürmesi gerektiğini belirten il başkanlarımız. Orta ve Doğu Karadeniz deki tüm illerde başarı için güç birliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir birliğine varıldı.\"

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