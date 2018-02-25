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Spor

Çorum Belediyespor-Aydınspor 1923: 0-0

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- STAT: Dr

25 Şubat 2018 19:42

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)-

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xxx), Selim Konukçu (xxx), Selim Şenöz (xxx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx) - Ertuğrul (xx), Yakup Kayış (x), Akın (x), Yakup Yiğit (x), Emre Yüksektepe (x), Mert (x) (Dk.78 Emre Okur x), Salim (x) (Dk.57 Özgür x), Abuzer (x), Doğan Can (x), Taner (x) (Dk. 69 Oğuzhan x)
AYDINSPOR 1923: Engin (xx) -  Ramazan (xx) (Dk.72 Emre x), Ceyhun (xx), İsmail (xx), Osman (xx), Mesut (xx) (Dk. 87 Artun), Habib (xx), Serkan (xx), Ömer (xx), Mikail (xx) (Dk. 80 Tuncay (?), Yusuf (xx)
SARI KARTLAR: Yakup Kayış, Akın, Oğuzhan (Çorum Belediye), Ömer, Yusuf  (Aydınspor)

TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup\'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, evinde karşılaştığı Aydınspor 1923 ile 0-0 berabere kaldı.

25\'nci dakikada Ertuğrul\'un korner atışında topla buluşan Akın\'ın şutunda top dışarı çıktı.
43\'ncü dakika Yakup Kayış\'ın ortasında Taner\'in vuruşunda top kaleci Engin’de kaldı.
74\'ncü dakikada Mikail\'in ortasında Habib\'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

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