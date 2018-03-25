Çorum Belediyespor - Payasspor: 0-1

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xx), Hakan Eygü (xx), Servet Bozkurt (xxx)

ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (x), Mert (x), Abuzer (x) Akın (xx), Emre Okur (xx), Ertuğrul (x), Özgür (x) (Dk.75 Selim x), Taner (x) (Dk.67 Yasin x), Yakup Yiğit (xx), Salim (x) (Dk.57 Doğan Can x), Doğukan (x)

PAYASSPOR: Suphi (xx), Cuma Ali (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 87 Necmi x), Koray (xx) (Dk.75 Hasan x), Murat Can (xx), İhsan (xxx), Deniz (xx), Zeki (x) (Dk. 58 Çetin xx), Aykut (xx), Tevfik (xxx), Fatih (xxx)

GOL: Dk.86 Gökhan (Payasspor)

SARI KARTLAR: Koray, Gökhan, Suphi, İhsan (Payasspor),

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, evinde karşılaştığı Payaspor’a 1-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1\'inci dakikada savunmanın arkasına atılan topta savunma ofsayt diye durakladı, aradan çıkan Murat Can ceza yayının sağından ceza sahasına girdi, uygun durumda olmasına rağmen şut atmakta gecikince önce Yakup Yiğit, ardından da Akın kademe girerek gole izin vermedi.

27’nci dakikada Çorum Belediye atağında, sağdan Ertuğrul ortaladı, penaltı noktası üzerinde Emre Okur kafayı vurdu, az farkla üstten aut.

32’nci dakikada Çorum Belediye atağında, Taner ceza yayının 2 metre kadar gerisinden çok sert vurdu, kaleci Suphi üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

56’ncı dakikada Payasspor atağında, Murat Can sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda Ramazan gole izin vermedi.

63’üncü dakikada Payasspor atağında, Gökhan’ın ceza yayına yerden çıkarttığı topta Yakup araya girmek isterken sektirdi, boşta kalan topu Fatih sert bir vuruşla kaleye gönderdi, az farkla yandan aut.

79’uncu dakikada Çorum Belediye gole çok yaklaştı. Soldan Yasin ortaladı, Abuzer’in kafa vuruşunda kaleciyi de geçen topu Cuma Ali kafayla çizgiden çıkarttı.

86’ncı dakikada Payasspor golü buldu. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Gökhan, kalesini hatalı terk eden Ramazan’ın üzerinden ceza sahası dışında aşırtma bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

Karşılaşma Payasspor’un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

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