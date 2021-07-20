Çorum Belediyesi, Ulu Mezarlık'ın bayramda kapısını kapattı; yurttaşlar ziyaretlerini yapamadan evlerine döndü

Çorum'da bayram ziyareti için Ulu Mezarlık'a gelen yurttaşlar, mezarlığın kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Vatandaşlar mezarlığa erken gelmişler” dedi.

Şehrin en büyük mezarlığı olan Ulu Mezarlık'a bayram nedeniyle ziyarette bulunmak isteyen yurttaşlar mezarlığın kapısı kapalı olması nedeniyle ziyaretlerini yapamadan evlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre, mezarlığın kapısının kapalı olması nedeniyle bazı yurttaşların mezarlığın duvarları arkasında ibadetlerini yaptıkları görüldü.

Çorum Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Ulu Mezarlık'ın kapısının sabah 06.45'de açık olduğunu söyledi.

Aşgın, "bayram namazı sonrası mezarlığa erken gelinmesi nedeniyle vatandaşların mezarlığın kapısını geldiklerinde kapalı bulduklarını" ifade etti.