Çorum Belediyesi, ağaçlık alanı ticaret merkezine dönüştürdü, CHP'li meclis üyeleri karara şerh koydu

Çorum Belediyesi, Binevler 11. Sokak'taki Valide Sultan Camisi'nin yanındaki ağaçların bulunduğu alanı 2 katlı ticaret merkezine dönüştürdü. CHP'li meclis üyeleri, alanın imara açılması için bir gerekçe olmadığını belirterek karara şerh koydu.

Cuhmuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, arazinin ihaleyle satıldığını belirterek “Ağaçların bulunduğu alan caminin arazisiydi. Belediye başkanı Aşgın, bir imar değişikliği yaparak burayı cami avlusu statüsünden çıkardı. İşyeri olarak işaretledi ve bir iş insanına sattı. Belediye burayı ranta çevirdi. O bölgede ticaret alanı yok. Tamamı konut alanıydı. İmar planında özellikle ticaret alanı yaparak satışa çıkardılar. Yanlış hatırlamıyorsam 6 milyon liraya satıldı” diye konuştu.

Vatandaşlardan CİMER'e şikâyet

Duruma tepki gösteren bazı bölge sakinleri, “Çorum Belediyesi kala kala caminin küçük parkına mı kaldı? Yeşil katlediliyor” diyerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurduklarını belirtti.

Yurttaşlar, CİMER'e yazdıkları mektupta özetle şu ifadeleri kullandı:

“Siz hiç amme hizmeti veren bir caminin küçük bir parkının ya da yeşilin arsaya çevrilip satıldığını duydunuz mu? Valide Camii'nin girişinde küçük bir parkımız vardı. Burası Çorum'un zenginine satıldı. Buraya bina yapılacak, binanın biri neredeyse camiye bitişmiş olacak. Semt sakinleri ve cemaat olarak belediye başkanı Aşgın'ın yanına defalarca gittik, bu yapılanın yanlış olduğunu söyledik ama bir türlü dinletemedik. Biz kesinlikle belediyenin semtimize ve camimize yaptığı bu tahribata razı değiliz. Yetkililerce yerinde incelenerek gerekli müdahalenin yapılmasını, semt sakinlerinin ve cami cemaatinin mağduriyetinin giderilmesini arz ederiz.”