Çorum Belediye Başkanı Gül, pazarda denetim yaptı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM Belediye Başkanı Zeki Gül, semt pazarına giderek tezgahlarda fiyat denetimi yaptı. Esnafı uyaran Gül, \"1 liradan alıp 4 liradan satamazsınız. Gereği neyse yaparım\" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, semt pazarına giderek tezgahlarda fiyat denetimi yaptı, vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla görüştü. Fatura ve etiketleri inceleyen Başkan Gül, \"Sattığınız ürünün faturasını bulundurmak zorundasınız. \'Arabada kaldı, iş yerinde kaldı\' gibi bahaneler üretmeyin. Sattığınız ürünü kaç liradan aldığınızı bilmek vatandaşın hakkı. 1 liradan alıp 4 liradan satamazsınız. Gereği neyse ben de yaparım\" dedi.

Denetim sırasında bir esnafın, \"Biz ürünü halden 3,5 liraya alıyoruz ancak bize 1 liradan fatura kesiliyor\" sözleri üzerine Başkan Gül, \"3,5 liraya aldığınız bir ürüne 1 lira fatura kesiliyorsa burada bir yanlışlık var. Siz bunu bile bile kabul ediyorsanız, siz de suç işliyorsunuz. Ödediğiniz kadar fatura almak zorundasınız. Size düşük fatura kesen esnaftan da hesap soracağız\" diye konuştu.



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