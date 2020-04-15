Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri’nde yüzen tabutlar bulundu. Yetkililer tabutların boş olduğunu belirledi. Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verdiğini söyledi.

Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutları görünce polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra tabutları nehirden çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi.

“Yurt dışından gelen tabutlar”

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası, “Mahallemize ait olan ve yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istediler. Bende mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmedi ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehrine atmış. Bu tabutlarla gelen cenazelerin günümüzdeki virüs hastalığından ölen insanlar olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş birisi ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlardır. Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum” ifadesini kullandı. (İHA)

Bayburt Valiliği'nden açıklama

Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan “Çoruh Nehri Üzerindeki Tabut” görüntülerine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür. Olumsuz bir durum olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur.

İlimiz Halfikale Mahallesi Süleymaniye Caddesi üzerinde bulunan Süleymaniye Camii ile karşı kısımda yer alan mahalle mezarlığında Mahalle Muhtarımız ile din görevlilerimiz nezaretinde yürütülen temizlik çalışmaları esnasında; daha önce yurt dışında ikamet ederken normal ölüm nedeniyle cenazesi ilimize gönderilen hemşerilerimiz için kullanılan tabutlar, bahse konu temizlik çalışmaları nedeniyle kaldırılmak istenmiş, gelen talebe istinaden parçalara ayırılıp günlük işlerde kullanılmak maksadıyla mahalle sakinine teslim edilmiştir.

Bahse konu şahsın tabutları suya bırakması üzerine olayı fark eden Mahalle Muhtarı ile din görevlilerimiz tarafından durum ivedilikle ilgili makamlara bildirilip yardım talep edilmiştir. Kolluk birimlerimizin bölgeye intikali neticesinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek ve aynı zamanda vatandaşları korku ve paniğe sürükleyecek görüntülerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınıp sudan çıkarılması noktasında çalışma gerçekleştirilmiştir. Mevsim şartları nedeniyle debisi artan akarsu ve soğuk hava doğrudan suya girerek müdahale gerçekleştirilmesine imkan tanımamış, bahse konu eşyanın su akıntısının durgun kısmına denk gelmesi beklenerek sudan çıkarılması sağlanmıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu eşyanın uzun süredir mahalle mezarlığı bölgesinde bulunduğu, üzerindeki beyaz renkteki kalıntıların da bekleme nedeniyle biriken toz birikintileri olduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, vatandaşlarımızın korku ve paniğe kapılmalarını gerektirecek olumsuz bir durum olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur.