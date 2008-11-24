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Bilim / Teknoloji

Corsair 2 x 1 GB 1600 Mhz Kit

Özellikle hız aşırtma meraklıları için tasarlanmış olan Corsair, yüksek performans arayanlar için uygun.

24 Kasım 2008 02:00

Intel'in X48 yonga setleriyle beraber artık DDR2'den DDR3'e geçiş yapılmaya başlandı. Tabii ki anakart üreticilerinin bu konu üzerine yoğunlaşmaları da geçişi hızlandıran bir başka neden. İşte bu aşamada, DDR3 bellekler artık daha da göze batmaya başlayacak.

Corsair'ın XMS3 DHX ailesine ait olan bu ürün, Intelin XMP (Extreme Memory Profile) tipine uygun olarak, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için üretilmiş. Corsa'ir'in CM3X1024-1600C7DHXIN kodlu ürünü, iki adet 1 GB'lık bellek setinden oluşuyor. Ürününün en dikkat çekici özelliği ise üzerinde bulunan özel soğutma sistemi. Çift yollu bu pasif soğutma sistemi sayesinde bellekler hız aşırtmaya daha da açık hale getirilmiş. Hatta isterseniz belleklerin üzerine yine Corsair'in bir ürünü olan fanlı soğutuculardan takarak performansı daha da arttırmanız mümkün. Yaptığımız hız aşırtma testlerinde ürünün hız aşırtma eşiğini oldukça yüksek bulduk. Bunda kuşkusuz etkili soğutma sisteminin önemi büyük. Soğutma sisteminin tek problem çıkartan yanı, karışık kablolamaya sahip bilgisayar kasalarında kabloların bol bol takılabileceği bir tasarıma sahip olması.

Sonuç: Özellikle hız aşırtma meraklıları için tasarlanmış olan Corsair, yüksek performans arayanlar için uygun.

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