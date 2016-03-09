İtalyan basını: Güle güle Melo

Sezon başı Galatasaray'dan Inter'e transfer olan Brezilyalı yıldız Felipe Melo İtalya'da işler pek de yolunda gitmiyor. İtalya'nın popüler spor gazetelerinden Corriere dello Sport, 'Inter, Melo'ya güle güle diyebilir' başlıklı haberinde, Brezilya futbolcu ile yolların ayrılabileceğini iddia etti.

Son haftalardaki kötü performansıyla eleştiri oklarına üzerine çeken Felipe Melo Lazio maçındaki kırmızı kart sebebiyle de teknik direktör Roberto Manchini'nin de gözünden düşen Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda gönderilebileceği ileri sürüldü.

Felipe Melo , bu sezon Serie A 'da forma giydiği 19 maçın 16'sına ilk 11'de başladı.