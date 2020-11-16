Koronavirüs dalgalanırken Rusya'nın Buryatya bölgesi tam karantinaya döndü

Doğu Sibirya Cumhuriyeti Buryatya, Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca restoranları, alışveriş merkezlerini ve diğer toplu toplanma yerlerini kapatarak ikinci bir Koronavirüs kapatması uygulayan ilk Rus bölgesi oldu.

Znak.com haber sitesine göre Buryatya valisi Alexei Tsydenov gazetecilere, "Sağlık ve test sistemlerini rahatlatmak için insanları olabildiğince ayırmamız gerekiyor" dedi.

Bölgenin Koronavirüs görev gücü, kafelere, barlara ve restoranlara yalnızca 16-30 Kasım tarihleri ​​arasında paket servis hizmeti sunmaları için sipariş verdi.

Sinemalar, güzellik salonları ve alışveriş merkezleri ile hamamlar ve saunalar da aynı dönemde ziyaretçilere kapalı olacak. Kapatma süresince eczaneler ve marketler açık kalacaktır.

Tsydenov, Moskova'nın 5.500 kilometre doğusundaki bölgedeki yetkililerin kısıtlamaları Covid-19'un kuluçka dönemi olan iki haftadan fazla uzatmayı planlamadıklarını söyledi.

Tsydenov, "Aksi takdirde ekonomik yankılar şiddetli olur" dedi.







Buryatya, 14.838 vaka ve 273 ölümle Rusya'da Covid-19 enfeksiyonlarının ikinci en yüksek çeyreğinde yer alıyor. Son haftalarda rekor kıran enfeksiyon ve ölüm oranlarının ortasında ciddi hastane yatağı, personel ve uyuşturucu kıtlığı yaşayan Moskova dışındaki uzak bölgeler arasında yer alıyor.

Rusya, Pazar günü itibarıyla 1,9 milyon Koronavirüs enfeksiyonunu ve 33.000 ölümü doğruladı.



Federal yetkililer şimdiye kadar ülke çapında karantinaya geri dönmeye direndiler ve Covid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için hedefli önlemler aldılar.

Rusya'nın Covid-19 salgınının merkez üssü olan Moskova'da, belediye başkanı restoranların saat 23:00'ten sonra kapanmasını emretti ve hastalığın yayılmasını engellemek için Noel ve yeni yıl etkinliklerini iptal etti.