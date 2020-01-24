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Dünya

Corona tehlikesi: Şangay ve Beijing yetkilileri, vatandaşlara 14 gün evden çıkmama uyarısında bulundu

Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı

24 Ocak 2020 12:31

Yeni Corona virüsü hızla yayılırken Çin'in Şangay ve Beijing yerel yönetimleri salgının ortaya çıktığı bölgelerde yaşayan insanlara 14 gün evden çıkmama uyarısında bulundu. 

Çin'in Wuhan kentinde yayılıp kısa süre içinde dünyanın farklı yerlerinde görülen ölümcül virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti. 500'den fazla kişinin ise virüsten etkilendiği belirtiliyor.

Beijing yerel yönetimi, Coronavirüs salgınının görüldüğü bölgelerde yaşayan insanların evlerinden 14 gün boyunca çıkmaması çağrısı yaparken Şangay yönetimi de 'kilit noktalar' için ayrı uyarıyı tekrarladı. 

Hızla yayılan ve tedavisi olmadığı bilinen Coronavirüs'ün Çin'den sonra ABD, Suudi Arabistan, Güney Kore gibi pek çok ülkede de görülmesiyle uluslararası ulaşımda ciddi önlemler alınmaya başladı. 

Virüs nasıl yayılıyor?

Çin sağlık yetkilileri, virüsün insandan insana bulaştığını teyit etti. Bunun yanı sıra Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Bin, virüsün "havadan da bulaştığına" dair bulgular olduğunu açıkladı. Burada belirleyici soru, virüsün insandan insana ne kadar kolay bulaştığı ve insan vücudunda mutasyona uğrayıp uğramayacağı olacak. Virüsün Çin'in Vuhan kentinde, daha sonra kapatılan balık pazarından, insanların hayvanlar ile doğrudan teması yoluyla yayıldığı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra et veya diğer hayvansal gıdaların tüketilmesinin de hastalığın bulaşmasına neden olabileceği düşünülüyor. Hayvansal ürünler, yeterince ısıtılmadığı veya uygun olmayan koşullarda saklandığı ve hazırlandığı zaman enfeksiyon riski oluşturabiliyor.

Virüs hakkında ne biliniyor?

Uzmanlar bundan kısa bir süre önce 2019-nCoV olararak adlandırılan yeni virüsün genetik yapısını deşifre etti. Yeni virüsün, 1960'lardan beri bilinen Corona virüsü grubuna ait olduğu biliniyor. Virüsü kaplayan protein dokusu nedeniyle virüse Latince'de "taç" anlamına gelen "Corona" adı veriliyor. Genellikle sıradan bir virüs sayılan Corona'nın yol açtığı enfeksiyonlar, ateş, öksürük gibi grip benzeri belirtiler gösteriyor. Bazen de, mide ve bağırsak hastalıklarına yol açabiliyorlar. Ancak, RNA virüs grubuna dahil olan Corona virüsü, bir canlı türünden bir diğerine kolaylıkla bulaşabiliyor ve değişim gösterebiliyor. Bunun sonucunda da, virüsün neden olduğu hastalık daha ağır seyrediyor, solunum güçlüğü ve zatürreye yol açabiliyor ve bu ölümle sonuçlanabiliyor.

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