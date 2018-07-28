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Yaşam

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi

Tren kazasında yaralanan Fetiye Yıldız yaşamını yitirdi

28 Temmuz 2018 22:47

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da, 24 kişinin öldüğü tren faciasında yaralanan Fetiye Yıldız (59) hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren faciasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, bugün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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