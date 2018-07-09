Çorlu'daki tren kazası sonrasında sosyal medyada Erdoğan'a 'görkemli tören' tepkisi

Türkiye'nin dün (8 Temmuz 2018) saat 17.20 civarında Çorlu yakınlarında yaşadığı tren kazası sonrasında Anadolu Ajansı'nın gece saat 00.21'de duyurduğu "Saray'daki görkemli tören" haberi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Kazada ölü sayısı 24'e yükselirken, en son yapılan açıklamaya göre 124 yaralı var. Yaşanan bu facia sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirileceği törenin duyurulması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Twitter hesabından "Misafirlerimiz için hazırız..." diyerek Saray'dan bir fotoğraf paylaştı.