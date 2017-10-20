Çorlu'daki bar cinayetine 3 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, 36 yaşındaki Yetiş Akbulak\'ı, gittiği barda istek şarkı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada döverek öldürdüğü öne sürülen bar sahibi ve çalışanı 3 şüpheli tutuklandı.

Çorlu İlçesi\'nde yaşayan Yetiş Akbudak, geçen hafta eğlenmek için bara gitti. Piyanistten şarkı isteğinde bulunan Akbudak ile bar çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olaya, bar işletmecileri de karıştı. Akbulak kavga sırasında aldığı darbelerle yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. İşletmeciler Yetiş Akbulak\'ı dışarı çıkarırken, devriye gezen polis ekipleri olayı görüp, müdahale etti. Polisin çağırdığı sağlık ekipleri geldiğinde Akbulak\'ın öldüğü belirlendi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletme sahipleri Taylan Y., Mazlum P. ve Hüseyin G.\'yi gözaltına aldı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen cinayetin birinci derece şüphelisi Hayri Y. ise polis ekiplerince İstanbul Ataşehir\'de yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin G. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Taylan Y., Mazlum P. ve Hayri Y. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.



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