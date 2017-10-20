T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorlu'daki bar cinayetine 3 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, 36 yaşındaki Yetiş Akbulak'ı, gittiği barda istek şarkı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada döverek öldürdüğü öne sürülen bar sahibi ve çalışanı 3 şüpheli tutuklandı

20 Ekim 2017 16:59

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, 36 yaşındaki Yetiş Akbulak\'ı, gittiği barda istek şarkı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada döverek öldürdüğü öne sürülen bar sahibi ve çalışanı 3 şüpheli tutuklandı.
Çorlu İlçesi\'nde yaşayan Yetiş Akbudak, geçen hafta eğlenmek için bara gitti. Piyanistten şarkı isteğinde bulunan Akbudak ile bar çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olaya, bar işletmecileri de karıştı. Akbulak kavga sırasında aldığı darbelerle yere yığıldı ve hareketsiz kaldı. İşletmeciler Yetiş Akbulak\'ı dışarı çıkarırken, devriye gezen polis ekipleri olayı görüp, müdahale etti. Polisin çağırdığı sağlık ekipleri geldiğinde Akbulak\'ın öldüğü belirlendi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletme sahipleri Taylan Y., Mazlum P. ve Hüseyin G.\'yi gözaltına aldı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen cinayetin birinci derece şüphelisi Hayri Y. ise polis ekiplerince İstanbul Ataşehir\'de yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin G. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Taylan Y., Mazlum P. ve Hayri Y. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞYetiş AkbulakYetiş AkbudakPiyanisttenAkbudakKavgayaAkbulakPolisinEmniyet MüdürlüğüTaylanMazlumHüseyinOlayHayriAtaşehirTekirdağ Emniyet MüdürlüğüSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24