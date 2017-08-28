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Spor

Çorlu'da zafere ulaşan Aydoff Trial Team oldu

İSTANBUL,(DHA) 2017 Türkiye Trial Şampiyonası 4'üncü ayağı, 26-27 Ağustos tarihlerinde Çorlu Belediyesi katkılarıyla TRAKOFF(Trakya Offroad Kulübü) tarafından Şahbaz'da yer alan TRAKOFF offroad pistinde düzenlendi

28 Ağustos 2017 15:01

İSTANBUL,(DHA)

2017 Türkiye Trial Şampiyonası 4\'üncü ayağı, 26-27 Ağustos tarihlerinde Çorlu Belediyesi katkılarıyla TRAKOFF(Trakya Offroad Kulübü) tarafından Şahbaz\'da yer alan TRAKOFF offroad pistinde düzenlendi.
Farklı bölgelerden 8 ayrı takım ve 16 araçla mücadele eden 32 sporcu, 2 gün boyunca zorlu parkurda birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele etti.
İki gün boyunca büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda Fuat Bilgin-Mehmet Emir ve Seda Özkutlu-Şahhaydar Argaç ekiplerinden oluşan Aydoff Trial Team birinciliği elde ederken, Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun ve Oğuz Kaan Öztürk-Gökhan Yalçın ekiplerinden oluşan AVC Team Osmanlı Offroad ikinci sırada yer aldı. Ender Altuntaş-Mehmet Özdemir ve Ersin Yıldız-Yasin Yıldız ekiplerinden oluşan Temesist Offroad Team\'in üçüncü sırada yer aldığı yarış izleyicilerden de büyük ilgi gördü.
2017 Türkiye Trial Şampiyonası, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Beykoz Offroad Kulübü kulübü tarafından İstanbul\'da düzenlenecek 5\'inci ayak yarışları ile devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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