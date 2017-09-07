Çorlu'da yaptırılan Atatürk Lisesi, valiliğe 'Atatürk büstsüz' teslim edildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi\'nin Çorlu İlçesi\'nde yaptırdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi\'nin valiliğe devir teslim töreni yapıldı. Okul bahçesinde Atatürk büstü yerinin boş olduğunu gören gazetecilerin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak\'a büstün olmadığını sorması üzerine belediye yetkilileri, yetişmediğini söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'11 ilçeye 11 okul\' projesi kapsamında Çorlu İlçesi\'nin Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yaptırıldı. Lisenin bugün yapılan devir teslim törenine Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye başkanı Ünal Baysan ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Kadir Albayrak, \'11 ilçeye 11 okul\' yapılması projesi kapsamında Çorlu\'da yaptırdıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi\'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Albayrak, şöyle dedi:

\"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisİ üyeleri ve 11 ilçe belediye başkanları ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada Çorlu Belediye başkanımız Ünal Baysan ile birlikte ismi ne olsun diye düşündük ve adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi olmasına karar verdi. Çorlu farklı bir konseptte spor lisesi projesi hazırladı. 8 milyonluk projeyi teslim ettik sanıyorum. Bir üç ay içerisinde Marmara Ereğlisi ve Saray ilçelerimizdeki okullarımızı teslim edip 11 okul projesini tamamlamış olacağız.\"

Törende lisenin önünde Atatürk büstünün konulacağını kaidenin boş bulunduğunu gören gazeteciler, konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak\'a sordu. Bu sırada Albayrak\'ın yanında bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, büstün yapımının bitmediği için yetişemediğini söyledi. Başkan Albayrak da, \"Büst sorun değil\" dedi.

VALİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNEMLİ BİR İŞ YAPTI

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin önemli bir proje yaptığını belirterek, \"11 ilçemizde 11 eğitim yuvasının kazandırılması gerçekten önemli ve değerli bir hizmet. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm meclis üyelerimize, Tekirdağlı hemşerilerimiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu yapmış oldukları hizmetler gelecek için ve gelecekte bu ülkeyi yönetecek nesillerin yetişmesine en iyi şekilde vesile olur, katkı sağlar diyorum. Ve daha fazla hizmetlerle eğitime yapacakları katkılarla bu hizmetlerini daha da taçlandırırlar diyorum ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum\" dedi.

Daha sonra ise devir teslim için hazırlanan tabelayı Vali Ceylan ile Başkan Kadir Albayrak imzaladı. İmzalarını ardından ise kurdele kesilip, okul gezildi.

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