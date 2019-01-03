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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 190 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

03 Ocak 2019 14:40

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 190 fişek satışa hazır eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Kale Altı Sokak\'taki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, satışa hazır 190 fişek eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 915 lira ele geçirdi. Uyuşturucu ile 3 kişi gözaltına alındı.

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