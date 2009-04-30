Çorlu'da şüpheli ölüm

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir genç kız, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde başına isabet eden tek kurşunla ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Muhittin mahallesi Yaprak sokakta astsubay A.Y., ev arkadaşı astsubay H.K. ile kız arkadaşı Ayşegül İzgi'nin (21) kaldığı odadan silah sesi gelmesi üzerine polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, odada genç kızın, ihbarda bulunan astsubay A.Y.'nin ruhsatlı tabancasından çıkan mermiyle yaşamını yitirmiş olduğunu belirlediler.



Genç kızın cesedi, Çorlu Cumhuriyet Savcısı'nca otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayın ardından, genç kızın bir süredir aynı evi paylaştığı erkek arkadaşı H.K. ile ev arkadaşları astsubay A.Y. ve E.K. gözaltına alındılar.



Poliste ifadeleri alınan 3 astsubay, Çorlu Merkez Komutanlığı'na teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

