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Çorlu'da sert iniş yapan uçağın pilotu yoğun bakımda

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, araziye sert iniş yapan eğitim uçağının pilotu Emre Durmazpınar'ın hastanedeki tedavisi sürüyor

01 Kasım 2017 20:37

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, araziye sert iniş yapan eğitim uçağının pilotu Emre Durmazpınar\'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Pilotun ağır çene kırıkları nedeniyle yoğun bakıma alındığı, genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Çorlu Havalimanı\'ndan dün havalanan Atlantic Flight Academy\'ye (AFA) ait DA-20C1 tipi tek motorlu eğitim uçağının pilotu Emre Durmazpınar, havalimanına iniş yapmak isterken kuleye 300 metre mesafedeki araziye sert iniş yaptı. Parçalara ayrılan uçağın bulunduğu bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından uçaktan çıkarılan yaralı pilot Durmazpınar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastane Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak alt ve üst çenede kırıklar olduğunu belirterek, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü söyledi. Başhekim Doğan, \"Hastamız hastaneye geldiğinde hemen tedavisine başlanmıştır. Hem alt hem de üst çenede kırık var. Bacaklarda kırıklar mevcuttu, bunlarla ilgili olarak hemen gerekli tedavileri yapıldı. Ancak hem alt çene hem de üst çene kırığı ciddi bir durum. Ama hastamızın genel durumu çok iyi. Sağlık durumu iyiye gidiyor\" dedi.
Sert iniş yaparak parçalara ayrılan uçakla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, olay yerinde incelemelerde bulunmak için Çorlu Havalimanı\'na geldi. Düşen uçağın motorunun da inceleneceği, sonrasında uçağın enkazının kaldırılacağı belirtildi.

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