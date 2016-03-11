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Çorlu'da Gülen cemaatine ait dershane ve yurtlara kayyum atandı

'Paralel Yapı' iddiasıyla "Terör örgütüne finans sağlama" suçundan 9 okula kayyum atandığı duyuruldu

11 Mart 2016 15:04

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'Paralel yapı' soruşturması kapsamında ilçedeki bazı okul, yurt ve dershanelerin bağlı olduğu şirkete kayyım atandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yapılan yazılı açıklamada, savcılık tarafından yürütülen 'paralel yapı' soruşturmasında 'terör örgütüne finans sağlandığı' iddiasıyla Özel Ergene Eğitim Hizmetleri Basın ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.’ye kayyım atandığı belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik, terör örgütüne finans sağlamak suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Çorlu İlçesi’nde mevcut olup halen faaliyette olan Özel Malhun Hatun Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, Özel Süleymanşah Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Özel Çorlu Safir İlkokulu, Özel Çorlu Safir Ortaokulu ile halihazırda faaliyette bulunmayan Özel Güldeste FEM Dershanesi, Özel Güldeste Anafen Dershanesi, Özel Çorlu Fatih Lisesi, Özel Çorlu Fatih Anadolu Lisesi ve Özel Çorlu Zafer İlkokulunun bağlı olduğu Özel Ergene Eğitim Hizmetleri Basın ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.’ye Çorlu Sulh Ceza Hakimliğinin 10 Mart 2016 tarihli kararı ile CMK’nın 133/1 maddesi uyarında kayyum atanmıştır. Atama kararı Ticaret Sicil Memurluğuna gönderilmiş olup, ayrıca bu durum CMK’nun 133/1 maddesinde kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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