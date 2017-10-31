Çorlu'da eğitim uçağı araziye sert iniş yaptı: 1 yaralı (2)- Yeniden

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, havalandıktan kısa süre sonra teknik arıza meydana gelen eğitim uçağı inişe geçtiği sırada araziye sert iniş yaptı. Uçağın yaralanan pilotu Emre Durmazpınar, Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bugün saat 11.30 sıralarında Çorlu Havalimanı\'ndan havalanan Atlantic Flight Academy\'ye (AFA) ait DA-20C1 tipi tek motorlu eğitim uçağında kısa bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu Emre Durmazpınar, havalimanına iniş yapmak isterken kuleye 300 metre mesafedeki araziye sert iniş yaptı. Parçalara ayrılan uçağın bulunduğu bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan pilot Durmazpınar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pilotun çenesi, kol ve bacaklarında kırıklar bulunduğu bildirildi.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, uçağın pilotu Emre Durmazpınar\'ın yaralandığını söyledi. Havalimanı ekipleri uçakta incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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