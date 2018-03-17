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Çorlu'da, Atatürk fotoğrafının bulunduğu afişler yırtıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 18 Mart günü CHP ilçe teşkilatının, 'Şehitlerimize saygı yürüyüşü' adı altında düzenleyeceği yürüyüşün duyurusu için asılan ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu afiş

17 Mart 2018 00:36

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, 18 Mart günü CHP ilçe teşkilatının, \'Şehitlerimize saygı yürüyüşü\' adı altında düzenleyeceği yürüyüşün duyurusu için asılan ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafının bulunduğu afişler kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı.
CHP Çorlu ilçe teşkilatı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü\'nde \'Şehitlerimize saygı yürüyüşü\' adı altında yürüyüş duyurusunun yapıldığı ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafının bulunduğu afişleri ilçenin çeşitli noktalarına astı. Ancak afişlerden bir kısmı bu akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı.
CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı, üzerinde Atatürk fotoğraflarının bulunduğu afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi. Arıcı, \"Nasıl bir zihniyet yapısına sahipsiniz ki, bu vatanın her karışını borçlu olduğumuz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafına tahammül bile edemiyorsunuz. Özellikle de tarihimizde ayrı bir öneme sahip olan Çanakkale Zaferi için düzenlemiş olduğumuz anma etkinliğinde. Sana sesleniyorum kendini bilmez zavallı. Bizler o yırttığın afişleri yenileyeceğiz. Belki sen şuursuzca tekrar yırtacaksın. Ama şunu asla unutma. Kalbimizdeki Mustafa Kemal Atatürk sevgisini asla söküp atamayacaksın. Çünkü bu topraklarda Mustafa Kemaller ölmez\" dedi.
Arıcı, afişlerin yırtılmasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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