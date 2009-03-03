Çorlu'da 7 kişilik ATM çetesi yakalandı

Çorlu'da ATM'lere kurdukları düzeneklerle bankamatik ve kredi kartlarını kopyalayarak vatandaşların hesaplarını boşaltan 7 kişi yakalandı.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde banka ATM'lerine kurdukları düzeneklerle vatandaşların bankamatik ve kredi kartlarını kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla yapılan operasyonda 7 kişi

yakalandı.



G.K, Çorlu Devlet Hastanesinin bahçesindeki bir ATM makinesinden para çektiği sırada bankamatik kartı sıkıştı. Kartını makineden alamayan G.K, bir süre sonra banka hesaplarını kontrol ettiğinde 2 bin TL'sinin çekildiğini tespit etti. G.K, bunun üzerine Çorlu Emniyet Müdürlüğüne giderek suçluların yakalanması için şikayetçi oldu.



Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de bankamatik kameralarını ve etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışma sonucu kredi ve bankamatik kart kopyalayan dolandırıcılık çetesini tespit etti. Yapılan takipler sonucu zanlıların, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir lüks villada bulunduğunu saptayan polis, yaptığı operasyonda 2'si kadın, 7 kişiyi gözaltına aldı.



Polis, villada yaptığı aramada, üç adet bilgisayar, bir post cihazı, 10 adet cep telefonu, çok sayıda bankamatik kartı, yaklaşık 3 bin kişiye ait kredi kartı ve bankamatik kartı bilgileri ile ATM'lere yerleştirilen düzenek ele geçirdi.



Çorlu'ya getirilen zanlılar, Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

