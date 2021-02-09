Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz'e "kamu görevlilerine hakaret"ten para cezası

Çorlu’da 2018 yılında meydana gelen tren katliamında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz Sel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamasıyla hakim karşına çıktı. Çorlu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mısra Öz Sel’e 8 bin 840 lira para cezası verildi.

7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında eşini ve oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz Sel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlilerine hakaretten' hâkim karşına çıktı. Öz, "Bu bir yıldırma politikası" dedi. Öz, “Susalım istiyorlar. Konuşmayalım. Yağmur yüzünden oldu, kader diyelim istiyorlar. Yapmayınca da en çok sesi çıkanı susturmak istiyorlar” dedi.

"Bu bir yıldırma politikası"

Duruşma öncesi OdaTV’ye konuşan Öz, “Gerçek sorumlular, o hattın açılmasına karar veren, açan, yatırım yapmayan, eksiklikleri bilerek umursamayanlardır. Kısaca ulaştırma bakanından başlayıp TCDD bürokratları dahil yetkili olan herkes sorumludur” dedi.

Hakkında dava açılmasına ilişkin ise Öz, “Bu bir yıldırma politikası. Bilirkişilerin yanlı kişiler olduğunu haykırdık, davada yürümeyen her şeyi kamuoyu ile paylaştık, haksızlığı bir bir ortaya döktük. Susalım istiyorlar. Konuşmayalım. Yağmur yüzünden oldu, kader diyelim istiyorlar. Yapmayınca da en çok sesi çıkanı susturmak istiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Hakkında iki dava açıldığını anımsatan Mısra Öz, şöyle devam etti:

“Biri ‘mahkeme heyetine hakaretten’ açılan dava. Bu davada mahkeme heyetine üç maymunu oynuyorlar. Sarayın soytarıları dediğim için açıldı. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sözlerimin arkasındayım. Katliam olduğu ortada olan bu olay, üç yıl oldu çözülemedi. Hâlâ alt düzeydeki dört sanık ile dava yürütmeye çalışıyorlar. Diğer dava ben ve ailelerden Hüseyin Şahin, İsmail Kartal. Avukatlarımızdan ise Selvi Yüzbaşıoğlu Saltan, Mürsel Ünder ve Gökmen Yeşil. Polise mukavemetten ve darp etmekten suçlanıyoruz.”

Öz, Çorlu tren davasını takip eden gazetecilere ve avukatlara dava açılmasına ilişkin ise “Kınıyorum. Adalet adına utanç duyuyorum” değerlendirmesini yaptı.

"İsterlerse 8 trilyon ceza versinler"

Çorlu tren kazası davasına bakan mahkeme heyetine “hakaret edildiği” iddiasıyla açılan davanın duruşmasının ardından Çorlu Adliyesi önünde açıklama yapan Sel şunları kaydetti:

"Burada Çorlu tren katliamında ölen 25 kişinin ailesi olarak, Oğuz Arda Sel’in annesi olarak yargılandığım için buradaydım. Hakkımda açılan iki tane dava var. Bunlardan bir tanesi bugün sonuçlanacaktı, sonuçlanmadı. En alt sınırdan olmak üzere 8 bin 800 lira gibi bir cezayla cezalandırılıyorum. Dava burada bitmedi. Mahkeme heyeti yedi gün içerisinde istinafa gidip itiraz etme hakkımın olduğunu söyledi. İsterlerse 800 bin lira ceza versinler, isterlerse 8 trilyon ceza versinler. Bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe ben ve 25 kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz."