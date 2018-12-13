Çorlu tren kazasında oğlu ölen Mısra Öz: Artık ölen vatandaşlarınıza Allah'tan rahmet dilemeyin!

Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ve eski eşini kaybeden Mısra Öz, bugün sabah saatlerinde Ankara'da gerçekleşen Yüksek Hızlı Tren kazasına sosyal medya adresi üzerinden tepki gösterdi. "Artık ölen vatandaşlarınıza Allah’tan rahmet dilemeyin" diyen Anne Öz, "5 aydır 'başka can yanmasın' diye kendimizi paraladık. Kapatın yönetemediğiniz kurumları" ifadelerini kullandı.

Öz'ün paylaşımı şöyle:

"Artık ölen vatandaşlarınıza Allah’tan rahmet dilemeyin! 5 aydır 'başka can yanmasın' diye kendimizi paraladık! Kapatın yönetemediğiniz kurumları! İstifa edin! Binmeyin şu trenlere! Yönetemiyorlar!!! Şimdi suçlu kim?!!

İçim parçalanıyor. Bu ülkede ölen her can için yüreğime bir anne yüreğinin acısı daha eklenip, birlikte ağıtlar yakıyor! 5 ay oldu Çorlu Tren Faciası olalı! İhmaller ortada, suçlular ortada, yargılanan yok! Bugün aynı acı yine yüreklerde! İn o koltuktan."

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarptı. Kazanın gerçekleşme sebebine dair valilik, bakanlık ve ajanslardan farklı bilgiler gelirken 3'ü makinist olmak üzere 9 kişinin öldüğü, en az 46 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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