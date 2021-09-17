Çorlu tren kazasında 2 kızını kaybeden Erdinç Dikmen kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’ün üzerinde kişinin yaralandığı tren kazasında kızları 13 yaşındaki Gülce ve 23 yaşındaki Özge Nur Dikmen’i kaybeden baba Erdinç Dikmen kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Aynı kazada oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdinç abinin kalbi bu acıya daha fazla dayanamadı. Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Uzunköprü’de kızlarının yanına defnedilecek. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Adalet gelecek mi?"

Gazeteci Mustafa Hoş da Twitter hesabından Dikmen'in son duruşmada, "Adalet gelecek mi Mustafa Bey? Gelsin artık. Gücüm kalmadı" dediğini aktardı.