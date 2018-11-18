Çorlu tren kazası | "Ben cumartesi oğlumun antrenmanına giderdim, bakın 4 aydır nereye gidiyorum!"

T24

Temmuz ayında Çorlu'da meydana gelen tren kazasında oğlu Arda Sel ve eski eşini kaybeden Mısra Öz, yaşananların sorumlulularının bulunmasına dair çağrısını sosyal medyada yinelemeye devam ediyor.

TIKLAYIN - Tren kazasında oğlunu kaybettikten sonra sosyal medyada engellenen Mısra Öz: İnsan yerine konmak istiyorum!

Twitter'da kazayı unutturmama ve sorumluların cezalandırılması çağrısı yapan, hatta bu nedenle TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından engellenen Öz, dün yaptığı paylaşımda da "Ben her #cumartesi oğlumun antrenmanına giderdim.. Bakın 4 aydır nereye gidiyorum! 8 yaşında Türkiye’yi temsilen Barcelona’ya giden bu çocuk, bak şimdi nerde? #Türkiye diye o yaşında göğsünü gererek temsil etti ülkesini! Sen ne yaptın #oğuzarda ve 24 can için? Susmaktan başka!?" ifadelerini kullandı.

Öz, pazar günü yaptığı paylaşımda da şunları söyledi:

“Bu isimler,bu yüzler..Tam 18 haftadır toprağın altında! Uyurken elinde balonu olan çocukları ve hayallerini öldürdünüz! İhmalleriniz onları ebedi uykuya gönderdi! Sorumlu hisseden var mı!? #çorlutrenkazası”