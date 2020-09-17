Çorlu tren katliamında oğlunu kaybeden Mısra Öz, ‘sanık’ olarak hâkim karşısına çıktı

Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında açılan davada hâkim karşısına çıktı. Mahkeme ana davadaki tutanakları isteyerek duruşmayı 9 Şubat 2021'e bıraktı.

Çorlu’da tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla açılan davada savunma yaptı. Bianet’te yer alan habere göre Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde Çorlu Adliyesi önünde bir araya gelen kayıp yakınları Öz’e destek verdi.

Öz burada yaptığı açıklamada “Ne yazık ki, sosyal medyada atmış olduğum isyan ve öfke tweetleri beni buraya getirdi. İki yılda gerçek sorumlular için hiçbir şey yapamayan adalet, tweeti attığım süre zarfı üzerinden 24 saat bile geçmeden savcının önüne dosyamı koyup beni buralara kadar getirebildi” dedi.

İlk günden beri gerçek sorumluların yargılanmasını istediklerini söyleyen Öz açılan davaya tepki göstererek “25 kişi benim yüzümden ölmedi. 25 kişi, bizim karşımıza getirilen dört kişi yüzünden de ölmedi. Ama hâlâ 25 kişinin ölümünden sorumlu olanlara doğru düzgün bir soruşturma bile yapılmadı. Adaletin karşısına çıkartılmadı, karşımıza kimse getirilmedi” diye konuştu.

"Evladım için adalet arıyorum"

“Üzülerek söylüyorum ki burada olmak beni öfkelendiriyor” diyen Sel, “Bu kadar ciddi ve önemli bir olayda ciddiyetsizlikle karşılaştığım için öfkeliyim. Bunun dışında utanç duymuyorum. Çünkü ben 9 yaşındaki evladım için adaleti arıyorum. Başkalarının canı yanmasın diye adaleti arıyorum. Benim burada olmam benim adıma değil ama beni buraya getirenler adına utanç verici bir tablodur. Türkiye’deki adalet sisteminin en büyük utancıdır. Adalet arayan anneleri, adalet arayan babaları adalet saraylarında sanık alarak getirmek… Bir gün adaletin tecelli edeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Davada hakim, savcının Çorlu tren katliamı davasının duruşma tutanaklarını talep etmesi sebebiyle davayı 21 Şubat 2021'e bıraktı. Mısra Öz mahkeme heyetine sosyal medya hesabından “Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet” demişti.