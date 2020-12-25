Çorlu tren katliamında oğlunu kaybeden Mısra Öz, Edirne'ye giden Bakan Adil Karaismailoğlu'na tepki gösterdi

Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, sosyal medya hesabından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Karaismailoğlu, paylaşımında Edirne’de olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Keşan, Uzunköprü, İpsala, Havsa, Meriç, Enez, Süloğlu, Lalapaşa... Her ilçesi ayrı güzel, toprağında atalarımızın ayak izi bulunan ‘Paşa Sancağı’ Edirnemizdeyiz!”

Mısra Öz, Karaismailoğlu’na sert tepki gösterdi:

“Kalbiniz dayanabilirse 25 kişinin katledildiği 13’ü Uzunköprü’de olan kişinin mezarlarını da ziyaret ediniz. Belki o zaman sorumluluğunuzun ne olduğunu hatırlarsınız.”