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Çorlu tren katliamında oğlunu kaybeden Mısra Öz, Edirne'ye giden Bakan Adil Karaismailoğlu'na tepki gösterdi

25 Aralık 2020 14:49

Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, sosyal medya hesabından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Karaismailoğlu, paylaşımında Edirne’de olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Keşan, Uzunköprü, İpsala, Havsa, Meriç, Enez, Süloğlu, Lalapaşa... Her ilçesi ayrı güzel, toprağında atalarımızın ayak izi bulunan ‘Paşa Sancağı’ Edirnemizdeyiz!”

Mısra Öz, Karaismailoğlu’na sert tepki gösterdi:

“Kalbiniz dayanabilirse 25 kişinin katledildiği 13’ü Uzunköprü’de olan kişinin mezarlarını da ziyaret ediniz. Belki o zaman sorumluluğunuzun ne olduğunu hatırlarsınız.”

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