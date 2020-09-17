Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, 'Kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla bugün hâkim karşısına çıkacak

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’e ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Attığı tweetler nedeniyle mahkeme heyetine hakaret ettiği öne sürülerek hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ davası açılan Öz için 17 aydan 49 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma bugün Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 11.25’te görülecek.

Duruşma öncesi BirGün'den Meral Danyıldız'a konuşan Mısra Öz, “Gerçek sorumluların sanık olarak yargılanması gerekirken, benim sanık sıfatıyla o mahkeme heyetinin karşısına çıkıyor olmam; benim adıma değil adalet adına utanç verici” dedi. 802 gündür oğlundan ayrı olduğunu hatırlatan Öz, şunları dile getirdi: “Bana davayı açan heyet aynı zamanda Çorlu’daki gerçek sorumluları mahkeme önüne getirmesi gereken heyet. 802 gün oldu, ben oğlumdan ayrıyım. 25 kişiden ayrıyız biz. 802 günde 5 duruşma geçirdik. 5 duruşmada da ne tutuklu yargılanan oldu ne de ciddi yürütülen bir soruşturma oldu.”

"Bu dava böyle kapanmayacak"

Öz, gerçek sorumluları karşılarında görene kadar davanın peşini bırakmayacaklarının altını çizdi: “Tüm tedbirleri alarak destek vermeye gelecek olan herkese teşekkür ederim. Yanımda olmaları benim için büyük bir cesaret. 800 gündür ciddiyetle yürütülen bir süreç göremedik. İki buçuk yıldır hiçbir şey yapmayan mahkeme heyeti tweet okuyarak ve açtıkları soruşturmalarla aileleri korkutarak sindireceklerini zannediyorlar. Ama bu dava böyle kapanmayacak. Biz gerçek sorumluları karşımızda görene kadar bu davanın peşini bırakmayacağız.”

Ne olmuştu?

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrilmişti. Yaşanan katliamda 7’si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

Davanın Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda yapılan ilk duruşmasında kazazedelerin aileleri yer olmadığı gerekçesiyle salona alınmamış ve aileler darp edilmişti.

Asıl sorumluların yargılanmadığını ifade eden aileler sık sık ‘gerçek sorumluları yargılayın’ çağrısında bulununuyor.